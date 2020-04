Cavese, Santoriello: "Non siamo fermi, a lavoro per prossima stagione"

Il Presidente della Cavese Massimiliano Santoriello è stato intervistato dall'emittente televisiva Sportitalia. In primis attenzione sulla raccolta fondi promossa da club e tifoseria in favore dell'ospedale cittadino:

"Iniziativa nata dai nostri tifosi che noi abbiamo subito condiviso per favorire la raccolta. Ci troviamo di fronte a una sfida più grande di noi ma noi non molliamo mai e come tutte le sfide anche questa va vinta".

Favorevole al sorteggio per stabilire la quarta promossa dalla C alla B? "Sarebbe bello giocarsi la B sul campo ma in questa situazione si cerca il male minore. Ho fiducia in chi governa il calcio".

Sull'utilizzo dei giovani: "Stiamo costruendo un grande settore giovanile e abbiamo lanciato molti giovani in prima squadra. Questo è possibile grazie al lavoro del nostro staff, della dirigenza ma anche dei nostri calciatori over che si sono compattati nei momenti di difficoltà a inizio stagione e hanno fatto sì che la Cavese si salvasse".

"Abbiamo già fatto tanto ma c'è tantissimo da fare, questa piazza merita tanto e sono sicuro che i tifosi ci saranno vicini per aiutarci a raggiungere traguardi più importanti. L'aspetto più importante è la stabilità societaria, non bisogna avere fretta ma programmare e aspettare il momento giusto."

"Per la prossima stagione siamo già a lavoro da mesi. La voglia di fare bene è tanta. Non stiamo mai fermi. Speriamo che l'emergenza finisca e di rivederci al più presto sui campi di calcio".