Cosimo Sibilia:"Nove promozioni dalla Serie D"

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha rilasciato un'intervista per TMW Radio in cui spiega la situazione abbastanza delicata che coinvolge la Serie D e la Serie C. Ad essere più precisi:la promozione in Serie C basandoci sulle prime in classifica di Serie D.

Cosimo Sibilia analizza dicendo:"La Lega Pro deve dare la possibilità al campionato dilettanti di decretare i nove vincitori" sottolineando che al momento senza le retrocesse dei campionati di Lega Pro, nulla può andare avanti. Tuttavia, nel caso in cui si blocca tale meccanismo che decreta promozioni e retrocessioni, ne risente tutto il sistema calcio. Il presidente LND continua:"Le nostre società devono essere sicure che io e i consiglieri non faremo passare nessun principio che non debba essere quello del rispetto dei ruoli e del risultato ottenuto".

Sulla ripresa del campionato:"Non sarà semplicissimo, se facciamo riferimento al protocollo FIGC anche le altre leghe hanno problemi, figuriamoci i dilettanti. Ma il nostro ministro ha detto che voleva guardare avanti, ad un altro passo per la tutela sanitaria del nostro mondo".