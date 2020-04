Coronavirus. Salvemini: "0 nuovi casi. Aiutate fin'ora 4.000 famiglie"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 25 aprile 2020:

Sono appena tornato dalla celebrazione per il 25 aprile in Piazza Partigiani, partiamo dal bollettino epidemiologico: nessun nuovo caso nella nostra Provincia e questa è una notizia assolutamente importante che condividiamo con enorme soddisfazione, naturalmente sempre accompagnati da quella doverosa prudenza che ci deve ricordare quanto sia ancora lungo il cammino da compiere. Altri dati confermano un andamento del contagio assolutamente positivo pur nella drammaticità del contesto: solo il 15% dei posti letto di terapia intensiva occupati, questo è il segno della riduzione dei ricoveri, attraverso i dati si acquisiscono anche nuovi dettagli. La Regione Puglia ha una percentuale di contagi sul totale popolazione 0,10%, per farvi un esempio la Lombardia è allo 0,80%, abbiamo un R0(il numero di persone a cui ogni contagiato può passare il virus) pari a 0,37 in Italia e in Puglia è perfettamente allineata alla media del Paese. Questo ci consentirà di allentare le misure di restrizione.

I controlli delle Forze di Polizia sono sempre importanti considerando anche le tante segnalazioni che riceviamo, non viene mai meno il controllo del territorio: ieri 304 controlli di persone fisiche con 6 sanzioni elevate, controllate anche 20 attività commerciale che erano tutte in regola. Considerate le belle giornate di sole di questo weekend tornano in funzione i droni per monitorare le nostre coste e frenare possibili tentazioni di raggiungere le spiagge, non possiamo ancora consentirci questo lusso. Per quanto riguarda il servizio di Protezione Civile sulle consegne di farmaci(h24) e di spesa di generi alimentari per gli anziani o per le persone sottoposte a quarantena: ieri abbiamo servito 49 famiglie per i farmaci, 23 per la spesa, abbiamo anche consegnato 121 buoni spesa. Aggiornamento: abbiamo fin'ora processato 2.796 buoni spesa per complessivi 429.800 euro che potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali convenzionati. Il servizio della Protezione Civile fornisce anche informazioni, ieri ben 282 richieste a cui abbiamo risposto. Regolare anche la consegna di pacchi alimentari a cittadini che si trovano in una situazione di fragilità estrema, ieri ne abbiamo consegnati 16 per un totale di 1.061 nuclei famigliari sono stati aiutati da questo servizio. Quindi se consideriamo buoni spesa e pacchi alimentari abbiamo aiutato fin'ora circa 4.000 famiglie.

Ieri è partito il servizio di consegna delle mascherine tramite la rete di farmacie e parafarmacie ai cittadini esenti dal ticket per reddito, il dato aggiornato in tempo reale ci dice che abbiamo consegnato 3.796 mascherine a 1.898 cittadini leccesi. Può accadere che alcuni ritengono di essere esenti e non si ritrovano nel file inserito nella piattaforma informatica che le farmacie stanno utilizzando, per questi nostri concittadini che si trovano in questa situazione è sufficienti chiamare lo 0832-230049 per verificare tutti i dati e provvedere con consegna domiciliare il recapito delle stesse mascherine. Siamo l'unica città in Puglia a poter predisporre di questa procedura grazie alla solidarietà della comunità cinese che si trova qui nel Salento, ricordo comunque che, a beneficio di tutti, che anche i buoni spesa possono essere utilizzati per l'acquisto di mascherine.

Siamo alla vigilia della Fase 2 e naturalmente siamo tutti concentrati nel conoscere quelli che saranno i provvedimenti che si andranno ad assumere, credo che sia utile fare una valutazione di quello che è accaduto in questi due mesi. C'è una disequilibrio tra la gravità delle situazioni che si sono determinate su imprese, lavoratori e famiglie e ciò che il nostro governo è riuscito fin'ora a mettere nelle tasche di chi si trova in vera difficoltà. Questo è l'esito di una catastrofe che ha avuto risvolti inattesi, siamo a una caduta del 15% del Pil, con il provvedimento Cura Italia si è garantita l'erogazione a 3,5 milioni di cittadini il bonus di 600 euro che verrà quasi sicuramente rinnovato. Tramite le aziende ci sono stati 4,5 milioni che hanno avuto il pagamento della Cassa integrazione, anticipata dal datore di lavoro stesso, mentre 2,4 milioni di lavoratori aspettano il pagamento dell'Inps, nel frattempo questi soggetti possono chiederne l'anticipo alla banca, ovviamente senza alcun interesse. Questi provvedimenti saranno quasi sicuramente rinnovati nel prossimo decreto, tra quelli più attesi c'è quello legato all'erogazione del reddito di emergenza: una sorta di assegno che si erogherà a coloro che non percepiscono il reddito di cittadinanza, l'altra voce molto attesa è l'accoglimento dello stanziamento straordinario per i Comuni. Due voci queste rilevantissime che saranno oggetto di inserimento nel decreto del Governo, mentre sul fronte europeo che è l'altra grande questione aperta, il bilancio più obiettivo è il seguente: fino a qualche settimana non c'era praticamente niente, oggi ci sono circa 1.500 miliardi previsti, chiaramente è una novità assoluta ed è l'esito di un confronto serrato tra i capi di governo dei vari stati membri, c'è la necessità di fare in fretta perché la ricostruzione sarà lunga.

