Vincenzo Russo:"Taranto è una città che merita tanto"

Vincenzo Russo, per un breve periodo di questa stagione 2019/2020 ha indossato la casacca del Taranto collezionando quattro presenze dopodichè nel gennaio 2020 passa alla Nocerina. Il difensore centrale è intervenuto ai microfoni di Giornalerossoblu.it, spiegando la situazione che obbliga tutti gli atleti al riposo forzato per l'emergenza COVID-19 e l'esperienza vissuta nella città ionica.

Il difensore centrale classe 1985, originario di Napoli, analizza il momento personale:"Sto bene. Non è facile stare chiusi dentro casa. Ma dobbiamo rispettare le norme per tornare presto alla normalità". Sulla questione tanto dibattuta per la ripresa del campionato, Vincenzo Russo esprime la sua:"Secondo una mia opinione sarebbe giusto portare a termine il campionato, qui c’è gente che campa di calcio ed ha famiglia. Purtroppo ci sono società che non pagano gli stipendi e dichiarare concluso questo campionato non fa che peggiorare la nostra situazione"

Per quanto riguarda invece, la sua breve esperienza con i Delfini, Russo sottolinea: "Speravo molto di far bene in quella piazza. Nonostante abbia fatto solo tre gare di campionato, e una di Coppa Italia, ho sempre dato l’anima. Taranto è una città che merita tanto, tutti i calciatori sognano di giocare in riva allo Ionio. Anche se la mia esperienza è stata breve posso dire di essere stato da Dio".