Coronavirus. Benevento. I dati forniti dal "San Pio" sui ricoverati

Sale e 23 il numero dei pazienti affetti da covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento: a darne comunicazione è la stessa azienda ospedaliera con il bollettino delle ore 12 odierne. Il nuovo paziente, stando ai dati comunicati, si trova nel reparto di medicina interna.

Sono, quindi, 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in sub-intensiva, 8 quelli che si trovano nel reparto malattie infettive, 3 in medicina interna e 2 nell'area di isolamento covid nel pronto soccorso.