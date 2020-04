Coronavirus Italia: 195.351 casi e 26.384 morti. Bollettino 25 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 25 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 195.351 le persone che hanno contratto il Virus, 2.357 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 26.384 sono decedute con un incremento di 415 rispetto a 24 ore fa e 63.120 sono guarite (+2.622 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 105.847 (-680). I tamponi effettuati sono 65.387 per 38.676 casi testati.

I DATI NEL MONDO - Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 929.626 contagiati con 52.837 morti, il numero dei decessi giornaliero è finalmente in discesa anche se resta ancora alto e sopra quota mille. La Spagna resta uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia: nelle ultime 24 ore 2.944 nuovi casi positivi e 367 vittime. Il ministero spagnolo della Sanità ha quindi aggiornato il bilancio complessivo che parla di 223.759 contagiati, 22.908 morti e 95.708 guariti. Nel Regno Unito si impenna nuovamente il numero dei decessi in 24 ore: 813 quelli registrati negli ospedali nelle ultime 24 ore per un totale che ha raggiunto quota 20.319 vittime. Il totale di contagiati è pari a 148.377 con un incremento di circa 5.000 nuovi casi ogni giorno. Il Belgio conta nelle ultime 24 ore 1.032 nuovi casi di contagio e 241 morti per un bilancio complessivo rispettivamente di 45.425 contagiati e 6.917 decessi. Il Paese è pronto ad uscire gradualmente dal lockdown a partire dal prossimo 4 maggio, lo ha annunciato la premier Sophie Wilmes dopo la riunione di governo. Nella nuova fase sarà obbligatorio indossare le mascherine nei trasporti pubblici per tutti i maggiori di 12 anni, verrano distribuite direttamente dal governo quelle di stoffa lavabili e certificate. Pronte alla ripartenza anche le industri e i servizi, ma deve essere sempre preferito lo smart working che dovrà diventare la norma. Ok all'attività fisica all'aperto, ma solo con il rispetto delle distanze tra le persone. I negozi riapriranno l'11 maggio, mentre il 18 sarà il turno dei parrucchieri. Per bar, ristoranti, cinema e musei se ne parlerà l'8 giugno se i dati continueranno ad essere positivi, grandi eventi con assembramenti vietati invece fino al 31 luglio. In Olanda le autorità sanitarie hanno riferito che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 655 con 120 decessi, fino ad ora il bilancio totale parla di 37.190 contagiati, 4.409 decessi e 10.381 ricoveri ospedalieri. In Russia sono 5.996 i nuovi contagi da Covid-19 per un totale di 74.588 infetti, si registrano anche 66 nuovi decessi per un totale di 681 vittime del virus. Aumentano i contagi anche in Iran che nell'ultimo aggiornamento ha aggiunto 1.134 nuovi casi con il totale che è salito a quota 89.328. Il Paese conta ad oggi un totale di 5.650 morti con un incremento di 76 rispetto al dato di ieri. In Cina la Commissione sanitaria nazionale ha confermato 12 nuovi casi: 11 sono importati, mentre solo 1 è interno e si è registrato nella provincia di Heilongjiang. Ancora una volta nessun decesso dovuto al virus e nessun caso nella provincia più colpita che è quella di Hubei. Il bilancio complessivo quindi parla di 82.816 contagi e 4.632 vittime.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.