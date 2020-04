Vincenzo De Santis:"Quante squadre saranno in grado di iscriversi?"

Vincenzo De Santis attuale direttore sportivo del Taranto ha spiegato il suo pensiero al Corriere dello Sport-Edizione Puglia. Tra i temi trattati, ovviamente l'attualità riguardante l'emergenza COVID-19, ripresa del campionato e la sua esperienza con i Delfini.

Il direttore sportivo, per quanto riguarda l'emergenza attuale si esprime affermando:"L’emergenza del Covid-19 ha imposto a tutte le società di agire su questo fronte, pagando tutti gli emolumenti spettanti sino al 28 febbraio. E così stiamo facendo anche noi, poi non resta che attendere le decisioni dei vertici federali". Decisioni che avverranno anche all'interno della società tarantina-restando sempre alle parole di De Santis-che dovrà preparare al meglio la prossima stagione tracciando anche i punti fondamentali da cui ripartire, comprendendo anche la figura del direttore sportivo. Vincenzo De Santis, considerando quest'ultima questione, puntualizza:"Vorrei continuare a lavorare su quei principi che ho provato a instillare nei pochi mesi in cui ho potuto realmente operare". Parole che mettono in luce la voglia e la consapevolezza di voler continuare con gli ionici.

Per quanto riguarda la ripresa dei campionati, in questi giorni si cerca di comprendere quale possa essere la strada da percorrere, considerando anche l'aspetto economico oltre che della salute. Con semplicità e chiarezza il diesse del Taranto, evidenzia:"In questo momento non saprei dire se il campionato possa ricominciare, ma semmai dovesse accadere dovrebbe terminare in pochissimo tempo, ovvero giocando ogni tre giorni". Una soluzione abbastanza logica, dato che già dal mese di agosto bisognerebbe ricominciare a costruire concretamente la stagione successiva con tutti gli impegni esterni e interni al rettangolo di gioco. Vincenzo De Santis continua, sottolineando una questione tutt'ora avvolta dal mistero, nonostante il dialogo continui giorno dopo giorno:"Il futuro? Si sta parlando di riesumare la C2, considerandola una sorta di Serie D di élite. Ci può stare, ma io - spiega il direttore sportivo - credo che si debba rispondere prima a una serie di domande: quante squadre saranno in grado di iscriversi? Il numero delle società si ridurrà in automatico, dunque: quanti gironi di C2 si dovrebbero costituire? E quanti club sarebbero disposti a sobbarcarsi costi più alti". Un nuovo capitolo, nel libro che spiega la ripresa del campionato, potrebbe aggiungersi secondo De Santis:"Una modifica della D e della C, potrebbe provocare a cascata altri problemi. Bisognerebbe terminare, sin da subito, le attività in essere assegnando la vittoria dei campionati alle prime classificate, bloccare le retrocessioni e procedere con i ripescaggi senza il vincolo del fondo perduto per le società virtuose".