Grumentum, Petraglia: "La volontà dei colleghi è di non riprendere"

Dal 4 maggio in Italia inizierà la fase 2 ma il calcio, specie quello dilettantistico è ancora fermo alla fase 1 e i tempi sono destinati a dilatarsi inevitabilmente. Giorni addietro il presidente della LND, Cosimo Sibilia, è stato categorico: "Io cerco di essere concreto, ho già detto che rischiamo di perdere almeno tremila squadre e di questo passo potremmo arrivare a ventimila". Ad ogni modo pensare di riprendere i campionati è una prospettiva veramente lontana, lo ribadisce ancora una volta Antonello Petraglia, presidente del Grumentum Val d'Agri. Si parte dal protocollo sanitario diramato dalla FIGC e giudicato inattuabile dal numero uno dei cavalieri biancazzurri nel caso in cui venisse applicato successivamente alle società di serie D: "Allo stato dell'arte non si capisce se il Governo ha recepito questo protocollo: il ministro dello sport Spadafora ha detto che potranno riprendere gli allenamenti dei singoli atleti per certe discipline a partire dal 4 maggio, ma quello della salute Speranza è stato alquanto negativo al riguardo usando una formula dubitativa e asserendo che con tutti i morti che ci sono quotidianamente, figuriamoci se quello di far ripartire i campionati di calcio rappresenti una priorità". "Sotto il profilo economico, - continua Petraglia - è inattuabile forse anche per le società di B e a scendere giù perchè non ci sono le strutture adeguate per assicurare il rispetto delle norme stringenti e non ci sono le risorse economiche per poter farsi carico di un protocollo del genere". Nei giorni scorsi dodici società del campionato di Eccellenza lucana hanno chiesto la conclusione immediata del campionato, in serie D per ora non c'è stata nessuna presa di posizione: "Vi è una quiescenza, un modo tacito di esprimere il proprio consenso con un silenzio assordante, ma credo che tutti i presidenti delle società di serie D ritengano ormai questo campionato morto e sepolto per tutta una serie di ragioni, in primis quella sanitaria". Racconta Petraglia: "Le specificità delle società dilettantistiche divergono fortemente da quelle professionistiche, ragion per cui se in serie A è immaginabile una ripresa per ragioni di stampo prettamente economico, nel settore dilettantistico non si possono fare questi ragionamenti". "Ho sentito più di qualche collega del girone di nostra militanza e c'è una forma inespressa a non riprendere più, qualcuno ha raggiunto già degli accordi con i giocatori anche se non è il nostro caso". Chiude il suo pensiero: "Dobbiamo essere tutti concentrati su asset personali, come aziende, industrie e studi professionali, indirizziamo le nostre risorse e le nostre energie ad altre priorità quali il sostegno dei lavoratori".

Nicola Signoretti