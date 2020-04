Coronavirus. Salvemini: "1 caso". Decaro: "Ora la sfida più difficile"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 26 aprile 2020:

Iniziamo come sempre dal bollettino epidemiologico: 470 casi(+4) in provincia e di questi solo 1 nella città di Lecce che arriva a 70 casi positivi totali. Un'altra giornata ordinaria, c'è la conferma di una progressione molto lenta E d'altronde anche la percentuale dei posti letto di terapia intensiva è calata al 14%. Dati che si confermano positivi anche in ragione dell'aumento dei tamponi. Sui controlli delle forze dell'ordine: ieri 92 autocertificazioni e per 13 di esse sono state necessarie delle sanzioni, in particolare sei di loro si stavano dirigendo verso il mare, anche oggi attivi i droni per presidiare i nostri 22km di Costa. Ieri un minimarket ha aperto ed è stato sanzionato, per il resto tutte le attività commerciali erano chiuse. Per quanto riguarda la consegna delle mascherine: ne abbiamo consegnate fino ad ora 3.854 per un totale di 1.927 cittadini. Sulle mascherine siamo pronti all'approvvigionamento e finalmente sappiamo che verrà fissato un prezzo per evitare speculazioni.

Alla diretta di oggi ha preso parte anche Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci(Associazione Nazionale Comuni Italiani) che ha raccontato queste settimane, ma ha anche parlato della Fase 2:

Nelle ultime settimane stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria e cioè usciamo da una situazione in cui la richiesta di posti terapia intensiva non ha mai superato il numero massimo di posti letto disponibili. Qui in Puglia non abbiamo mai raggiunto numeri preoccupanti e questo vuol dire che stiamo uscendo bene dall'emergenza sanitaria, il fatto è che non stiamo uscendo dalla pandemia però perché magari si pensa che dal 4 maggio si possa tornare alla vita di prima, ma in realtà non è così. Adesso dobbiamo iniziare ad abituarci a vivere in un modo diverso, oggi alle 15.00 faremo un'altra cabina di regia con Governo, regioni e province dedicata esclusivamente alle riaperture perché volevamo delle indicazioni precise su trasporto pubblico, su utilizzo di mascherine, ma anche su come fare con i bambini. Ci devono dire sul trasporto pubblico la capacità massima, oppure se sarà obbligatorio indossare la mascherina dobbiamo sapere se c'è la disponibilità delle stesse anche perché ci sono state delle speculazioni. Dobbiamo abituarci ad una vita diversa e senza assembramenti: qui a Bari ad esempio non potremo festeggiare San Nicola, voi non potete festeggiare Sant'Oronzo o almeno non come siamo abituati a farlo, non potremo andare alla notte della taranta alla quale partecipano 200.000 persone ogni anno, la preoccupazione di noi sindaci è che adesso superiamo l'emergenza sanitaria, ma il problema coronavirus lo sconfiggiamo solo quando ci sarà il vaccino per il quale ci vorranno mesi.

Dello stesso avviso anche Salvemini: "La Fase 2 è un terreno inesplorato e bisognerà muoversi con prudenza non escludendo che a volte si possa anche tornare sui propri passi nel caso in cui qualcosa non andasse bene. Sarà un'estate diversa: non potremo avere concerti all'aperto, le nostre feste popolari, avremo possibilità di accesso alle spiagge, ma ancora non è chiaro in quali condizioni. Noi stiamo anche cercando di aiutare il tessuto economico delle nostre città, ma più che spostare le scadenze di Tosap e Tari non possiamo fare".

Decaro: "Noi non possiamo annullare la Tari: i comuni sono come le aziende vivono di entrate e di uscite, le uscite dei comuni però sono per dei servizi essenziali: assistenze sociali, trasporto pubblico o lo smaltimento dei rifiuti. Le entrate vengono per il 27% dai trasferimenti dello Stato, il resto da tasse e imposte. Capite che se non ci sono queste entrate diventa difficile garantire i servizi e alcune di quelle entrate non ci sono più: tipo la tassa sulla pubblicità perché non nessuno ne fa in questo periodo oppure l'occupazione del suolo pubblico. Poi ci sono le tasse che noi sindaci non vogliamo far pagare: tipo la retta per le mense scolastiche che noi vogliamo restituire, oppure il pagamento del suolo pubblico per bar e ristoranti io lo voglio restituire anche se non è previsto dalla legge, perché questi proprietari non hanno fatto una scelta hanno chiuso per un decreto e allora perché devono continuare a pagarlo? Per evitare di farle pagare abbiamo bisogno di un introito da parte del Governo che ci permetta di ridurre le tasse per i mesi in cui sono stati chiusi, abbiamo chiesto delle risorse. Noi stiamo facendo battaglie per le aziende e per le persone che sono in cassa integrazione, che sono passati 2 mesi e ancora non l'hanno ricevuta. Se il titolare dell'azienda ha ricevuto 600 euro, quando ripartirà di certo non gli basteranno quei 600 euro che se gli va bene sono bastati per mangiare. Quando riapriranno dobbiamo pensare che dovranno pagare gli affitti, le bollette, dobbiamo pensare quindi che queste aziende hanno necessità di stare in piedi alla riapertura.

Su cimiteri e parchi? Io sono dell'idea che bisogna tenere le restrizioni perché altrimenti diventa un caos. Bisognerà anche fare affidamento al senso civico, anche perché la curva non è in netta discesa e la mia paura è che possa risalire se facciamo il passo più lungo della gamba. Se dobbiamo riaprire i luoghi pubblici senza sapere come fare diventa piuttosto complicato farlo.

Salvemini: "E' una strada stretta quella in cui ci si può muovere: da una parte la ripartenza economica e dall'altra essere attenti a non vanificare il lavoro svolto e non sprecare i sacrifici fatti in queste settimane. Il decreto dovrà tenere conto di questa doppia necessità. Io provo da settimane a far capire che il punto più delicato dell'estate che arriva è come garantire la distanza di sicurezza nelle spiagge libere e ad oggi non abbiamo precisazioni e risorse umane per poterla garantire, il diritto alla spiaggia è un diritto che oggi più di ieri dovrà essere garantito. L'altra questione che non è sufficientemente approfondita è il tema della riapertura delle scuole: se torniamo a lavoro, ma non possiamo portare i figli a scuola diventa piuttosto complesso per le famiglie. E c'è anche il dubbio che non si sia pronti nemmeno a settembre con tutto quello che ne consegue.

Decaro: "In Francia stanno aprendo le scuole solo per quei bambini che non possono stare a casa, se riusciamo a tenere le video lezioni da casa e mandare i bambini limitatamente quelli che non possono stare a casa perché troppo piccoli possiamo far fronte anche a questa necessità. Anche perché i nonni non potranno fare i baby sitter perché sono le persone più fragili e non possiamo esporli alla possibilità di contagio.

In queste settimane ho visto una popolazione che ha saputo rispettare le regole, se gli italiani non si fossero chiusi in casa oggi non stavamo parlando dell'uscita dall'emergenza sanitaria. Poche tensioni sociali nonostante la perdita del lavoro o la certezza di perderlo, queste persone stanno comunque aspettando chiusi in casa. Sui rappresentanti istituzionali ho visto situazioni altalenanti, noi sindaci siamo stati in prima linea cercando di usare la testa e il cuore per cercare di tenere le comunità unite. Adesso però inizia la sfida vera e quella forse anche più difficile che è la ripresa economica, dobbiamo assolutamente sburocratizzare l'Italia per cercare di velocizzare la ripresa stessa".