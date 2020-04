Gino Carrera: "In Val d'Agri ho trovato collaboratori fantastici"

Oggi è la volta di Gino Carrera. Amico del calcio montese, già direttore sportivo di Matera della promozione in Lega Pro e Pisticci in serie D, e attuale direttore sportivo del Grumentum Val d'Agri del presidente Antonio Petraglia. Il diesse dei valligiani esordisce così: "Il calcio a Montescaglioso può' decollare. Si può fare molto di più di quanto si pensi. In questo momento è fondamentale che società e tifoseria tornino a parlarsi facendo un passo indietro e riconoscendo i propri sbagli. Mettendo al primo posto il dialogo e le idee. Conoscenza, esperienza e passione sono tre componenti che non possono mancare per la buona riuscita di una ricetta. Queste tre componenti devono essere sfruttate, grazie alle figure che da tanti anni gravitano intorno al calcio regionale ed interregionale". Continua Carrera: "Lo sport è fatto di motivazioni. Sacrifici durante l’anno: obiettivi comuni di crescita e valorizzazione. Vincere è bello ma serve un programma concreto proiettato verso i ragazzi locali e il settore giovanile deve essere quello di valorizzare qualche elemento per la prima squadra. Altrimenti se non c’è una proiezione della prima squadra non ha motivo di esistere il settore giovanile. Ecco perché parlo di obiettivi importanti a Montescaglioso il materiale a disposizione sembra molto buono. Sara' importante non perdere queste risorse umane tra under e over,. Anzi bisognerà affiancare loro 4-5 elementi in modo da creare una squadra in grado di ambire al vertice. Con il Grumentun Val D' Agri siamo partiti da zero a Montescaglioso si può partire con un vantaggio enorme dato che i giocatori stanno già in casa e stiamo parlando di atleti tra i più bravi della categoria e anche di categorie superiori. In Val d'Agri ho trovato collaboratori fantastici che si sono uniti a quelli presenti già ottimi. Sono stati sempre pronti e professionali e la stessa cosa si può fare a Montescaglioso". Il diesse prosegue: "Per adesso il futuro societario e tecnico di ogni singola società resta difficile da decifrare. Adesso quello che succederà dipende molto anche dalla situazione complessiva generale che purtroppo non riguarda solo il calcio. Questo sport ha avuto una bella botta perché si autofinanzia tramite le aziende che lo sponsorizzano. Gli stessi presidenti sono quasi tutti imprenditori che hanno una o più aziende in un settore in crisi. Credo che un cambiamento generale nel calcio ci sarà per tutti, non solo per il Montescaglioso che ripeto può fare molto e con poco. - ribadisce Carrera - Ci vuole una società che abbia risorse e passione. Poi ci occorrono degli over che devono supportare una tradizione e una storia come quella del calcio montese. Spesso gli over sono bravi in piazze poco calde e poi si trasformano nelle piazze con tanto seguito. Essere bravi non significa avere la personalità forte per criticare critiche o insulti. Ci sono invece giocatori che al posto di abbattersi si esaltano in queste situazioni. Servono persone e giocatori che in campo sappiano comandare e non avere paura di nessuno. Aiutando tutti, specialmente i ragazzi più sensibili". La conclusione è sul riavvicinamento della tifoseria: "Si riparte sempre attraverso il dialogo. Si deve cercare sempre di avere un rapporto con tutti, anche con chi critica la società. Penso che parlare chiaramente alla piazza ed esporre, piani, difficoltà e programmi sia la cosa migliore. Quando si dice la verità non si sbaglia mai, però è anche vero che a Montescaglioso non si può e non si deve pensare che non si può fare nulla, la gente cosi si allontana e così facendo le aziende locali non si avvicinano. In questa piazza bisogna almeno provarci per ambire alla serie D ed è un paese con grande tradizione calcistica che vive questa situazione da molto tempo inoltre ci sono aziende importanti che bisogna far avvicinare con programmi e affidabilità. A Montescaglioso e' da molto che manca dal calcio che conta in grado e la delusione della piazza è comprensibile. Ognuno deve ammettere i propri errori e avere pazienza, parlare con tutti con rapporti civili ma ammettendo gli errori, nessuno è infallibile. Nella storia del calcio a tutti capitano gli episodi negativi, tra cui gli arbitraggi contro ma bisogna cercare di essere razionali su ogni cosa. Il Montescaglioso con il calcio e in credito. Anche negli anni '80 la società di allora meritava l'Interregionale ed e ora di prendersela. È importante che tutti facciano un passo indietro perché bisogna riprendere a dialogare ed unire le forze. La gente ha bisogno di sognare e non si può impedire questo: è molto importante anche per il sociale. È anche vero che serve una struttura adeguata ma è necessario prima di tutto avere obiettivi con squadre che possono con i risultati realizzare ciò".

Raffaele Capobianco