Calabro: "Virtus tappa fondamentale. Conosciuto gente splendida"

Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports, l'ex allenatore della Virtus Francavilla, Antonio Calabro, ha parlato di quella che è stata la sua esperienza sulla panchina degli imperiali con la quale ha ottenuto il doppio salto di categoria dall'Eccellenza alla Serie C. Non è mancato inoltre un focus su quello che è il suo presente in sella alla panchina della Viterbese.

Queste alcune delle sue parole:

"La Virtus è stata una tappa fondamentale nel mio percorso di allenatore. Non posso che parlare bene di quell'esperienza: ho conosciuto gente splendida che mi ha permesso di esaltare le mie qualità da tecnico, dal direttore generale al presidente. Ho inoltre avuto modo di lavorare con Stefano Trinchera, con il quale c'era una sinergia incredibile, non è un caso che abbiamo ottenuto quei risultati: siamo partiti dall'Eccellenza per arrivare in Serie C.

La Viterbese ha conosciuto un processo di crescita globale. Tounkara ha grandi potenzialità fisiche e tecniche, ha margini per il salto di categoria se riuscirà a migliorare. Le società come la nostra che intendono investire nei giovani, puntano su una tipologia di calcio precisa e la strada intrapresa dal presidente Romano sta dando i suoi risultati. Un giocatore che è cresciuto più degli altri? Forse Urso, che è migliorato tantissimo, ma anche Baschirotto che l'anno scorso giocava in Serie D".