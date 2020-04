Coronavirus. Benevento. I dati sui contagi del 26/04

Sono 21 i pazienti affetti da covid-19 ricoverati al San Pio di Benevento come comunicato dalla stessa azienda ospedaliera sannita con un calo di due unità rispetto a ieri.

Di questi, 3 sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 7 in sub-intensiva, 8 si trovano nel reparto malattie infettive, 3 in quello di medicina interna. Sono 16 i pazienti sospetti e 2 i dimessi.

Nella intera provincia di Benevento sono 115 in totale i pazienti covid: 82 sono in isolamento domiciliare, 17 sono ricoverati al San Pio, 14 in altre strutture della provincia e due in strutture di altre province. Questo è quanto si può apprendere dal bollettino odierno fornito dall'Asl provinciale.