Coronavirus Italia: 197.765 casi e 26.644 morti. Dati del 26 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 26 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 197.765 le persone che hanno contratto il Virus, 2.324 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 26.644 sono decedute con un incremento di 260 rispetto a 24 ore fa e 64.928 sono guarite (+1.808 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 106.103 (+256). I tamponi effettuati sono 49.916.

I DATI NEL MONDO - Gli Stati Uniti sono sempre più vicini al milione di contagiati, per l'esattezza sono 963.472 con 54.357 morti. In Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 288 morti, si tratta del numero più basso di decessi in un solo giorno a partire dalla data del 20 marzo, il bilancio totale è pari a 23.190 vittime. Intanto il ministro spagnolo della Sanità ha annunciato che a partire dal 2 maggio saranno consentite le passeggiate anche agli over 65 se gli indicatori della pandemia saranno ancora positivi. Da oggi comincia l'allentamento delle misure con l'autorizzazione per gli under 14 a uscire di casa per massimo un'ora al giorno. In Germania al momento il totale dei contagi è arrivato a quota 154.163 con 5.644 morti, si stimano inoltre 112.000 guariti con un incremento di 2.200 persone che hanno superato il virus rispetto a ieri. Aumenta il contagio anche in India dove nelle ultime 24 ore si contano 1.990 nuovi casi che portano il totale a 26.496 contagiati totali con 824 decessi. Il numero di contagiati in Canada è arrivato a 45.354 dall'inizio dell'emergenza con 1.466 casi nelle ultime 24 ore con un leggero calo rispetto al dato del giorno precedente. Il primo ministro canadese ha spiegato che secondo le previsioni il picco dell'epidemia è previsto a fine maggio e che la prima ondata dell'infezione si concluderà alla fine dell'estate. In Iran altri 1.153 nuovi casi e altri 60 morti che hanno portato il bilancio totale a 90.481 contagiati e 5.710 vittime del virus, questi i dati comunicato dal ministero degli esteri Kianoush Jahanpour. I casi positivi da coronavirus in Israele sono arrivati a 15.398 con 199 decessi, i malati in condizioni gravi sono 132 dei quali 100 sono in rianimazione. Continuano a crescere le guarigioni arrivate ad un totale di 6.602. La Cina ha riferito di 11 nuovi casi di coronavirus, in particolare 5 sono importati, mentre 6 sono interni nella provincia di Heilongjiang. Il numero totale di casi confermati è ad oggi 82.827 con 4.632 morti e 77.394 guariti e dimessi dagli ospedali. Intanto è stato anche annunciato che a Wuhan non ci sono più pazienti ricoverati, l'ultimo infatti è stato dimesso venerdì 24 aprile. Lo ha svelato il portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale che ha anche aggiunto che i casi attuali nella provincia dell'Hubei sono scesi sotto quota 50 e che da due settimane non si registra alcun caso nell'intera provincia.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.