Coronavirus. Calcio - Conte: "Ripresa degli allenamenti dal 18 maggio"

Il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa dove ha annunciato le misure per la Fase 2, tra le quali la data di ripartenza per gli allenamenti per quanto riguarda gli sport di squadra.

La data al momento prevista è il 18 maggio 2020. Alla domanda sulla possibile ripresa del campionato, il Premier ha risposto così:

"Il Ministro dello Sport nei prossimi giorni lavorerà intensamente con gli esperti e con le componenti del sistema calcio per trovare un percorso per consentire che si possano terminare i campionati sospesi. Se arriveremo a quella conclusione lo faremo solo perché saranno garantite tutte le misure di sicurezza".