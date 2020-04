Lega Pro. Ghirelli: "I medici di Serie C hanno sollevato un problema"

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune precisazioni riguardo l'attuale momento legato all'Emergenza Coronavirus, in particolare soffermandosi su un problema sollevato dai medici dei club della Serie C.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli precisa: “Alcuni medici dei club della serie C hanno sollevato un problema: non li ho convocati per avere un confronto affinché potessero dare un contributo di esperienza e di professionalità in relazione alla situazione sanitaria rispetto al Protocollo Sanitario che la Commissione scientifica medica della FIGC ha elaborato ed è, attualmente, per la vidimazione presso il ministero della Sanità.

Hanno ragione e li ringrazio perché evidenziano l’attenzione e il rispetto che dobbiamo avere per il loro lavoro. Ho dato disposizione affinché martedì in conference-call possiamo discuterne insieme con il Prof Braconaro, il quale sta dando un contributo di grande qualità professionale”.