Serie A, il ministro Spadafora frena sulla ripresa

Dal 4 maggio via libera agli allenamenti individuali degli atleti professionisti o dilettanti ma di riconosciuto valore nazionale. Ovviamente, nell'assoluto rispetto delle norme di distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Dal 18, invece, partiranno gli allenamenti collettivi, tra i quali quelli delle squadre di calcio. Ecco le novità, sul tema dello sport, annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa che ha dato il via alla fase 2. Argomenti, questi, ripresi dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in collegamento ieri sera a "Che tempo che fa":

Sono d’accordo – ha detto Spadafora - con le misure, le abbiamo proposte al Presidente del Consiglio noi del ministero. Le buone notizie sono la ripresa di attività motoria e sportiva nei parchi, pur con tutte le distanze , e l’allenamento degli atleti, professionisti e non, ritenuti di rilevanza nazionale, tutti quelli che avrebbero dovuto o dovranno fare gare di livello nazionale e internazionale. Parliamo però solo di sport individuali."

Per quanto riguarda gli sport di squadra? "Dovremo attendere il 18 maggio per la ripresa degli allenamenti con tutte le condizioni necessarie - ha proseguito il ministro -. Non voglio penalizzare il calcio, ma serve una ripresa graduale e un protocollo rigido. La Figc ha presentato un protocollo e il comitato tecnico scientifico ha detto che non è ancora sufficiente: servono approfondimenti necessari, solo dopo la conclusione di quegli approfondimenti potremo dire se il campionato riprenderà o meno".