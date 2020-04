LND. Sibilia: "Rischio concreto che non si possa ripartire"

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Domenica Sportiva su Rai 2 nel corso di una intervista con Alberto Rimedio. Tra i temi caldi, ampio spazio alle prospettive della stagione in corso, agli aiuti da parte del Governo nei confronti delle società che fanno parte del calcio dilettantistico ed al rischio che il campionato non possa ripartire con la conseguenza che si possa bloccare tutto definitivamente.

Il presidente LND, per quanto riguarda la questione in riferimento alla prospettiva stagionale, si esprime così: "Al momento non ci sono le condizioni per poter rispettare un protocollo che pone determinate condizioni, aspettiamo un ulteriore documento". Per quanto riguarda invece l'aiuto del Governo, Sibilia evidenzia: "Parto da quello che disse Spadafora una ventina di giorni fa, la possibilità di avere un importo di 400 milioni per le società dilettantistiche, un mondo che ha più di un milione di tesserati, un esercito che svolge un ruolo sociale, di aggregazione e formazione dei giovani".

Per concludere, una questione abbastanza delicata ovvero la chiusura definitiva della stagione: "Il pericolo è concreto e mette a rischio tanti adolescenti, ci appelliamo alle autorità governative e ai vari ministeri affinché possano esserci vicini: siamo convinti che il calcio debba ripartire ma solo con la sicurezza dal punto di vista sanitario".