Casarano. Favetta: "Nutro rispetto per le scelte del Taranto"

Ciro Favetta, attaccante del Casarano, interviene ai microfoni del Corriere dello Sport-edizione Puglia per spiegare il suo momento con i Rossoazzurri, la scelta di approdare nel club allenato da Leonardo Bitetto e naturalmente il suo recente passato con la maglia del Taranto.

Il calciatore originario di Ponticelli, spiega in breve la sua nuova avventura iniziata a dicembre, con la maglia del Casarano: "È stata una scelta dettata soprattutto dalla serietà del progetto che mi è stato prospettato: ho incontrato una società ambiziosa con obiettivi chiari, capace nel corso del tempo non soltanto di riportare il Casarano in D, ma strutturata per poter ambire in futuro a traguardi ancor più prestigiosi" sottolineando che, nei confronti della società c'è un obbligo morale poichè il presidente e l'allenatore hanno deciso di puntare forte su di lui nel mese di dicembre, in un periodo abbastanza delicato. Tuttavia, Favetta pone un obiettivo personale che possa rendere felice la società e i compagni di squadra: "Voglio rimanere qui con l’auspicio di poter lottare per un traguardo importante: il mio sogno è quello di vincere un campionato"

In conclusione, Ciro Favetta ripercorre il percorso con la compagine tarantina, spiegando: "Si era creata una delicata questione ambientale in seguito a una prima parte di stagione disputata purtroppo ben al di sotto le aspettative, ma in linea di massima più di qualcosa non ha funzionato. Nutro sempre il massimo rispetto verso le scelte altrui, ma anche io ho preso la mia e, seppur a malincuore, ho chiesto di essere ceduto".