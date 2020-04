Coronavirus Italia: 199.414 casi e 26.977 morti. Dati del 27 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 27 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 199.414 le persone che hanno contratto il Virus, 1.739 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 26.977 sono decedute con un incremento di 333 rispetto a 24 ore fa e 66.624 sono guarite (+1.696 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 105.813 (-290).

I DATI NEL MONDO - Gli Stati Uniti sei avvicinano sempre più al milione di contagiati: al momento sono 990.290 con 55.843 decessi. Ieri spiagge piene in California dove le temperature hanno superato i 33 gradi, le autorità spiega la Cnn riferiscono che nella maggior parte dei casi sono state rispettate le distanze di sicurezza. In Spagna risale leggermente il numero di morti, nelle ultime 24 ore sono stati 331 contro i 288 di ieri. Il totale è pari a 23.521. Aumentano anche i contagiati arrivati ormai a 209.465 dei quali 100.875 sono guariti. In Germania più di mille nuovi contagi nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale di 155.193, i nuovi decessi sono 110 per un totale di 5.750 vittime confermate. Alto anche il numero dei guariti che sono più di 114.000. La regione più colpita è la Baviera con 41.070 contagi e 1.621 morti, segue il Nord Reno Westfalia(31.879 casi e 1.131 morti) e il Baden-Wuertemberg con 31.043 contagi e 1.249 decessi. Continua a salire la diffusione del contagio in Russia dove nell'ultimo giorno si contano altri 6.198 contagiati che hanno portato il totale a 87.147. Altre 50 persone hanno perso la vita a causa del Covid-19 per un totale di 794 vittime, mentre 7.346 sono le persone guarite. I nuovi casi segnalati in Cina nelle ultime 24 ore sono solo 3, due dei quali sono importati. Il Paese allenta sempre di più le misure di lockdown con i studenti di Pechino e Shanghai tornati sui banchi di scuola. In particolare a Shanghai sono tornati gli studenti dell'ultimo anno di scuola media e superiore, mentre a Pechino solo gli studenti delle scuole superiori. Nella Repubblica Popolare, secondo il bilancio ufficiale, sono 82.830 i casi di Covid-19 e 4.633 i morti dall’inizio dell’emergenza.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.