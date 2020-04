Vittorio Galigani: "Il calcio produce benefici verso altre aziende"

Vittorio Galigani, ex Direttore Generale del Taranto, ha concesso un'intervista ai microfoni di TuttocalcioPuglia.com, spiegando la sua per quanto riguarda la conclusione dei diversi campionati, la differenza sostanziale -in un periodo d'emergenza- tra campionati professionistici e dilettantistici e dando un giudizio all'annata dei Delfini.

Galigani, da grande esperto di calcio viste le numerose esperienze in piazze importanti come Perugia, Pescara, Verona, Ternana, Cagliari, Trapani e Milano nelle vesti rossonere, inizia spiegando: "L’Emergenza Coronavirus è diventato un ritornello: è giusto tornare a giocare perché, intorno al calcio, ruotano tantissimi interessi. Ci sono tante attività che, grazie al calcio, producono ricavi: penso ai trasporti, agli alberghi ed ai ristoratori che, con il loro lavoro, permettono anche di poter produrre dei benefici verso altre aziende. Sarebbe opportuno far riprendere tutto il prima possibile, salvaguardando la salute degli italiani, e tornando quanto prima a giocare: la volontà del mondo del calcio, soprattutto in Serie A, è quella di tornare a giocare". Per quanto riguarda invece i campionati professionistici e dilettantistici, Vittorio Galigani sottolinea: "Dobbiamo rifarci a questo protocollo che è stato presentato dai medici della FIGC: le società di C e D non sono in grado di rispettarlo e, pertanto, ritengo che questi due campionati non riusciranno a ripartire con le attività. In Serie A, si faranno, invece, dei sacrifici, pur di arrivare a questa ripartenza della stagione".

L'ex Taranto si esprime sulla stagione degli Ionici: "È stata un’annata particolare: grandi prospettive all’inizio, con Giove che non aveva lesinato investimenti. Tutti in estate davano il Taranto come squadra vincitrice del campionato ma il campo ha dato un verdetto diverso: i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative e dei sacrifici finanziari che aveva fatto la società. Qualche giocatore, nel rendimento, è venuto meno e, purtroppo, la classifica rispecchia il comportamento avuto durante la stagione". Concludendo, Galigani ricorda con piacere la sua esperienza tarantina: "Sono sempre stato molto legato alla piazza di Taranto. Dalla prima esperienza avuta 35 anni fa, quando disputammo gli spareggi a Napoli contro la Lazio ed il Campobasso, arrivai insieme a Nando Veneranda: facemmo un girone di ritorno eccezionale e riuscimmo ad ottenere la salvezza. Da lì è nato un rapporto di amore calcistico per la città: abbiamo vinto un campionato negli anni successivi, c’è stata l’esperienza con Gigi Blasi dove tutti sappiamo i risultati. Vivendo a Taranto da trent’anni, ho un rapporto affettivo verso i colori rossoblù ed è un qualcosa che va oltre la semplice attività professionale: calcisticamente, tengo più al Taranto rispetto ad altre squadre dove ho lavorato”.