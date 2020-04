Coronavirus. Benevento. Sono 19 i pazienti covid ricoverati al San Pio

Scende sotto le venti unità attestandosi a 19 il numero dei pazienti affetti da covid-19 ricoverati presso il San Pio di Benevento: a darne comunicazione è la stessa azienda ospedaliera con il bollettino delle ore 18. La diminuzione è dovuta alla dimissione di un paziente guarito che prima era ricoverato nel reparto di pneumologia.

Restano 2 i pazienti in terapia intensiva, 6 in sub-intensiva, 8 nel reparto malattie infettive e 3 in quello di medicina interna. Sono 15 i pazienti sospetti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 21 su complessivi 211 ricoverati (sospetti 135 e accertati 76) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 76 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.