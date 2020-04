Benevento. Riapre la struttura cimiteriale: data e modalità di accesso

Si rende noto che con ordinanza sindacale n. 39113/2020 è stata disposta la riapertura della struttura cimiteriale eccezionalmente nel giorno mercoledì 29 aprile 2020, dalle ore 8 alle 13, oltre che la riapertura con decorrenza dal giorno 30 aprile 2020 e nei giorni a seguire secondo quando stabilito dall’ordinanza sindacale n. 140/2019 nel periodo di vigenza dell’orario estivo (dal 29/03/2020 al 24/10/2020), ovvero:

tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 18;

la domenica e nei giorni festivi dalla ore 7 alle ore 13;

il mercoledì, invece, la struttura sarà chiusa al pubblico per l’intera giornata.

L’accesso sarà consentito unicamente dal cancello principale, con modalità contingentate per un numero massimo di 30 (trenta) visitatori per volta e per un tempo massimo complessivo di minuti 45 a persona; i disabili potranno accedere dal cancello a loro dedicato.

L’accesso e la circolazione nello spazio cimiteriale sarà consentito unicamente a chi è munito di DPI (dispositivo di protezione individuale) correttamente indossato. Inoltre, occorrerà rispettare il distanziamento sociale di un metro e vigerà il divieto assoluto di assembramento.

Alle confraternite e alle congregazioni riconosciute come enti morali è fatto obbligo di procedere alla preventiva sanificazione delle aree di pertinenza quale imprescindibile condizione all’accesso ai relativi spazi, in aggiunta all’assoluto rispetto delle norme generali di distanziamento tra le persone. In caso di inadempienza, la confraternita non sarà autorizzata all’apertura.