Lega Serie A: il 14 giugno è la data limite per ripartire

La Lega Serie A ha fissato una data limite per la ripartenza del campionato ed è quella del 14 giugno e i club vogliono 4 settimane per riportare in condizione i calciatori. A riportarlo è l'Ansa che cita fonti della Lega stessa dopo il consiglio informale in cui si è parlato del dpcm in cui non è prevista una data per la ripartenza del campionato di calcio. L'ira della Lega è dovuta al fatto che erano state chieste due date quella degli allenamenti e quella della ripartenza del campionato e che è stato disatteso un accordo già trovato.

I club adesso hanno anche il timore che le pay tv non procedano al pagamento dell'ultima rata prevista il primo maggio. Anche se la Lega Serie A si dice già pronta ad adire le vie legali nel caso in cui il pagamento previsto fosse disatteso.

Intanto fonti del ministero dello Sport dicono che la data di ripartenza del campionato è stata espressamente esclusa nella riunione tra governo e mondo del calcio. Infatti non è stato trovato alcun accordo sulla data di ripartenza della Serie A e come affermano le stesse fonti, il ministro dello sport non aveva preso alcun impegno in tal senso soprattutto a causa di un arco temporale troppo lungo nel quale è impossibile prevedere come andrà la curva dei contagi.