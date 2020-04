UEFA: 236,5 milioni in aiuto alle Federazioni

"Per il nostro sport è una sfida senza precedenti". Con queste parole, Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha commentato la lotta alle conseguenze del Coronavirus. Per questo, ha annunciato lo stanziamento, da parte dell'organo europeo, di 236,5 milioni di euro per sostenere le 55 federazioni affiliate ad affrontare l’emergenza Coronavirus nelle rispettive nazioni.

"La Uefa vuole aiutare le federazioni a rispondere in modo appropriato alle circostanze specifiche. Di conseguenza, abbiamo deciso di destinare fino a 4,3 milioni di euro a federazione per il resto di questa stagione e per la successiva. Ogni federazione affiliata potrà usare i fondi, oltre a parte dei fondi d'investimento, come ritiene opportuno per ricostruire una comunità del calcio danneggiata" - ha detto Ceferin.

"Credo che sia una decisione responsabile per aiutare la comunità del calcio il più possibile. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle attività che consentiranno alla gente di tornare alla normalità, quando sarà il momento - ha concluso il dirigente sloveno.