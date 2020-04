Lega Pro: Assemblea posticipata al 7 maggio

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha comunicato la decisione di posticipare al 7 maggio 2020 l'Assemblea in programma per il 4 maggio. Durante l'incontro verranno esaminate le proposte per la definitiva sospensione del campionato di Serie C della stagione in corso, momentaneamente sospeso. La discussione prenderà in considerazione le questioni riguardanti le promozioni delle quattro compagini di Serie C in Serie B, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D. Questa è la comunicazione riportata dall'Ansa. L'Assemblea è fondamentale per comprendere il futuro delle tante compagini che vanno a formare il quadro del calcio dilettantistico, una questione da non sottovalutare perchè importante per l'intero sistema del calcio italiano.