Vincenzo De Santis:"In ottica ripescaggio considerare le realtà di D"

In attesa di comunicazioni ufficiali e definitive per quanto riguarda la ripresa dei campionati, il Taranto cerca di pianificare il futuro della prossima stagione tra conferme e non, sperando anche di poter ricominciare con una certa tranquillità e normalità. La realtà dei Delfini è ben delineata dal direttore sportivo Vincenzo De Santis dai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno.

L'ex dirigente della Fidelis Andria ha spiegato: "La società in primis sta provvedendo a sistemare i conti. Il presidente ha provveduto a far fronte alle varie pendenze economiche, saldando le spettanze ai tesserati e ricevendo le liberatorie. Giove è concentrato sulle proprie aziende, come ogni imprenditore in questo momento".

De Santis conclude con uno scenario possibile: "Risulta legittimo immaginare che tra C e D più di qualche club non riesca a trovare il modo per ripartire. In questo senso, credo che in ottica ripescaggio si possa guardare a realtà come il Taranto, Foggia o Cerignola che hanno dimostrato di essere società virtuose che meriterebbero una possibilità con le dovute garanzie".