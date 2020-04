Molinari lascia il calcio giocato: "Oggi è il giorno più triste"

Il giorno più triste da quando è in Italia, lo ha confermato anche lui. Oggi è l’ultimo giorno italiano per Hernan Molinari che nella mattinata di domani, da Fiumicino, prenderà il volo per tornare definitivamente in Argentina. Sarebbe dovuto ripartire tra qualche settimana ma l’evolversi del Covid-19 ha accelerato la ripartenza.

Nell'ultimo biennio è stato protagonista con la maglia della Fermana in Serie C, ma per lui anche esperienze importanti con le maglie di Cavese, Taranto e Brindisi, tanto per citarne alcune. Ad annunciare il ritiro ci ha pensato lo stesso attaccante argentino ai microfoni del sito ufficiale dei marchigiani. Questo un estratto delle sue parole:

"Non avrei voluto lasciare il calcio in questa maniera: avrei voluto tanto salutare il Recchioni e i miei tifosi in tutt’altra maniera. Insomma avrei voluto dire addio al calcio in maniera diversa ma questo maledetto virus non lo ha permesso. Aver scelto Fermo per la fine della mia carriera e aver potuto dare il mio contributo con i gol, che sono l’unica cosa che so fare, è stata senza dubbio la scelta giusta. Dire addio al calcio è la cosa migliore in questo momento.

Torno a casa da mia moglie e da mia figlia che sono due mesi che non le vedo. Poi a giugno nascerà la mia seconda figlia e la società, comprendendo la situazione, mi ha fatto rientrare in anticipo. Appena passerà questo casino, cercherò lavoro e inizierà la vita nuova. Sono stato in pensione fino a 37 anni, ora si inizia a lavorare.

Io allenatore? È un mondo e un ruolo particolare. I miei compagni sanno che non potrei mai insegnare nulla tatticamente a nessuno e mi dispiace. Resta un grande amore, una grande passione per quella palla che rotola".