Lazio, Lotito contro il Governo: "Il DPCM è illogico"

Claudio Lotito torna a parlare della questione campionato. In esclusiva ai microfoni del TG2, il presidente della Lazio ha attaccato il divieto di allenamento per i professionisti che praticano sport di squadra:

"Partiamo da un presupposto: sappiamo che il virus non scompare in poco tempo, bisogna conviverci. Al di là dei problemi economici, quello che conta è far capire l’importanza del ruolo sociale del calcio" - ha detto il numero uno dei biancocelesti.

Sulla questione allenamenti: "Il Dpcm è illogico. Un giocatore che appartiene a uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi, un giocatore che pratica uno sport di squadra no. Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese e Insigne sul lungomare Caracciolo".

Sulle ripercussioni economiche: "Al di là della classifica e dello scudetto - ha continuato il presidente Lotito - la mia posizione è sempre stata di evitare un danno al sistema: ai club, ai tifosi, alle dirigenze delle società. [...] Il rischio economico è incalcolabile, ci sono danni irreparabili per i club per centinaia e centinaia di milioni già in corso e se si fermasse tutto, sarebbe un disastro".