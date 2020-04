Governo francese, stop al calcio: "Il campionato non riprenderà"

Dopo Belgio e Olanda si ferma anche la Francia. "La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2010, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere": lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, presentando in parlamento il piano della riapertura dall'11 maggio. Quindi niente Ligue 1 e Ligue 2.

La prossima settimana la federazione calcistica francese si riunirà con le leghe per decidere cosa ne sarà della stagione in corso (se proseguirla da settembre o annullarla definitivamente) e cosa fare in caso di annullamento con l’assegnazione del titolo nazionale, le promozioni e le retrocessioni da una categoria all’altra e le qualificazioni alle coppe europee.

Lo stop del campionato francese, inoltre, creerebbe non pochi problemi anche alla UEFA: come gestire la situazione del PSG, già qualificato ai quarti della Champions League? Stessa discorso per il Lione, che nella gara d'andata aveva battuto per 1-0 la Juventus.