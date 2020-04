Catania, Pagliara: "No a giochetti, si salvi la matricola"

Dopo la notizia dell'addio di Nino Pulvirenti, su Facebook interviene Fabio Pagliara, presidente del Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio: "Sono giorni decisivi per il Calcio Catania. E credo che chiunque abbia responsabilità e ami Catania debba dare il proprio contributo, innanzitutto per salvare i posti di lavoro, la storia e la matricola 11700. Lo dico con la sincerità e con la serenità di chi non sa davvero se avrà un ruolo, in futuro, in seno alla società e se la cordata che rappresento raggiungerà l’obiettivo. In questo momento, però, non possono esserci giochi e giochetti, tanto meno speculazioni e sciacallaggi. Intanto si salvi la matricola e non si faccia fallire il Catania, quello vero, l’unico che conti davvero per chi lo ama. La città e i tifosi non lo meritano".