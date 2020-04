LND. Sibilia: "Lega Dilettanti svolge ruolo sociale e di formazione"

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, interviene nella trasmissione "Si gonfia la rete" su Radio Marte spiegando nel dettaglio il suo pensiero dopo le parole del presidente Gravina, considerando le opinioni cruciali di questi giorni per quanto riguarda la conclusione dei diversi campionati di calcio. L'attenzione principale da parte del presidente LND è tutta per il giorno 7 maggio, in cui - stando alle parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - ci sarà l'Assemblea della Lega Pro, discorso che si lega alle sorti della Serie D per la questione promozioni.

Nel suo intervento, Sibilia prova a mettere a fuoco la situazione: "Sottolineo l'alto senso di responsabilità che sta avendo il Presidente Gravina. Sicuramente è un momento difficile ma ogni decisione potrebbe scontentare l'uno o l'altro. Ho sentito che il Ministro Spadafora ha la necessità di confrontarsi con il comitato tecnico-scientifico. In questo momento fare delle previsioni è veramente difficile, tutto ciò che diciamo può essere smentito tra mezz'ora o tre giorni" evidenziando la condivisione con le parole di Gabriele Gravina per quanto riguarda l'attesa nel valutare ulteriori opzioni.

Il presidente LND sottolinea sempre nel corso del suo intervento: "Per la Serie A potrebbe essere più possibile seguire le regole, anche se il rischio zero non esiste. Il problema è il nostro mondo nel complesso. Il calcio versa oltre 1 miliardo di euro di imposte, non è solo una questione sportiva ma ha pure peculiarità sociali ed economiche". Tuttavia, Sibilia evidenzia come la Lega Dilettanti, nel sistema calcio, svolge un ruolo di carattere sociale e di formazione per i giovani, di conseguenza fondamentale per tutti. Detto ciò, sarà importante riflettere e valutare prima di prendere una decisione, considerando che l'applicazione del protocollo, allo stato attuale, per i dilettanti rappresenta un problema.

Cosimo Sibilia conclude dicendo: "Faremo il possibile per tornare in campo in quanto ci sono 10 giornate per concludere il campionato". Una dichiarazione che prenderà sicuramente forma e consistenza nei primi dieci giorni di maggio, considerando che l'otto maggio verrà convocato il Consiglio Federale, tappa cruciale per saperne di più.