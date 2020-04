Rivoluzione Taranto, Giove: "Panarelli e De Santis non confermati"

Massimo Giove, presidente del Taranto, ai microfoni di CronacheTarantine.it spiega il futuro dei Delfini con novità importanti già dalla prossima stagione. Il primo tema trattato riguarda la conferma o meno dello staff tecnico attuale. La risposta del presidente è categorica: "Assolutamente no" evidenziando "ho un ottimo rapporto con Panarelli e De Santis, ma questi ruoli saranno rivoluzionati. Avremo un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e nuovi moduli di gioco".

Giove, sembra abbastanza sicuro della scelta per il suo Taranto ma prima di iniziare a pensare alla prossima stagione, bisogna comprendere la situazione che riguarda la ripresa del campionato o la chiusura definitiva. Anche per quanto riguarda questo tema abbastanza bollente, il presidente ha un pensiero abbastanza preciso: "Non ci sarà una ripresa del torneo, la Serie D è finita qui. Massima priorità alla salute di tutti". L'intervento da parte di Giove si conclude con il futuro della compagine tarantina: "Dobbiamo aspettare gli eventi per vedere che tipo di campionato disputeremo. Anche perché nel mondo del calcio potrebbe esserci una grande rivoluzione". Inoltre il numero uno del Taranto puntualizza anche sugli interventi della società fino a questo momento: " Ho saldato tutti i miei obblighi con gli atleti fino a febbraio e pagato il canone dello stadio al Comune delle stagioni 2016-2017 e 2019-2020. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia è al lavoro per trovare una soluzione dal primo marzo in poi per aiutare i tesserati. Me lo auguro di cuore perché hanno bisogno di tutelare le loro famiglie".