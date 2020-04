Spadafora: "Si riparte solo con accordo sul protocollo"

Intervenuto questa mattina a Mi manda Rai Tre, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato sul tema della ripartenza del campionato e sulle polemiche per la ripresa degli allenamenti:

"Siamo al punto che bisogna lanciare un appello alla lega di Serie A per finire qui con le polemiche e gli scontri. Il calcio deve essere simbolo di leggerezza, passione, di gioco e debba dividerci solo per il tifo".

Sul protocollo: "In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato - ha continuato il Ministro -. Se verrà trovata una sintesi tra il Comitato e la Federcalcio gli allenamenti potranno riprendere e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato. Viceversa sarà il governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato anche creando, nei limiti del possibile, le condizioni affinché il mondo del calcio, come altre imprese, paghi meno danni possibile".