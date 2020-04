Potenza, i calciatori: "Disponibili ad un accordo economico"

Con una lettere inviata ai colleghi di TuttoC.com, i calciatori del Potenza hanno esternato le loro problematiche, indicando come doveroso tornare in campo. Questa la pubblicazione integrale del messaggio lanciato dal gruppo:

"In questo periodo drammatico della vita, noi calciatori del Potenza Calcio, avvertiamo il dovere di far sentire la nostra voce. Innanzitutto vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà a tutte quelle persone che stanno soffrendo, per aver contratto il virus o per la perdita dei propri cari e per quanti stanno vivendo una situazione di indigenza per aver perso il lavoro. Dopo l’ultima partita del 9 marzo non abbiamo mai smesso di allenarci, al chiuso delle nostre case, sotto lo sguardo attento del nostro Staff Tecnico, in molti soli e lontani dagli affetti familiari, per farci trovare pronti in caso di ripresa. Anche noi siamo lavoratori, ma non apparteniamo al calcio sfavillante delle serie maggiori. Partendo dal presupposto che ancora una volta vogliamo pubblicamente ringraziare il nostro Presidente Caiata per la sensibilità dimostrata nel voler tutelare la nostra salute. Riteniamo che, nel rispetto delle regole, sia doveroso tornare in campo e non dubitiamo che il nostro Presidente sia al nostro fianco e farà di tutto per supportarci. D’altra parte se è pur vero che possono lavorare le altre categorie di lavoratori, non comprendiamo perché gli atleti degli sport individuali potranno allenarsi a brevissimo mentre a noi nelle medesime condizioni di sicurezza ciò non sia consentito anche solo individualmente, quando riteniamo giusto fare la nostra parte sul terreno che ci compete. Noi abbiamo lottato e sudato la maglia per portare in alto i colori della nostra squadra, della nostra impagabile tifoseria e della nostra gloriosa città. Dopo aver disputato un campionato di vertice, siamo pervasi dalla volontà di offrire ancora un contributo concreto alla causa Potenza. La nostra soddisfazione più grande sarebbe quella di poter disputare i playoff, per inseguire il sogno più bello. Un sogno inseguito con tenacia, sacrificio e duro lavoro da parte di tutte le persone che vivono per il Potenza Calcio....a partire dai Magazzinieri passando dallo Staff Medico a quello Tecnico fino ad arrivare alla Società Tutta che siamo certi come noi...più di noi farà il possibile per raggiungere questo meraviglioso e storico traguardo. Chiaramente, siamo consapevoli del momento delicato che sta attraversando anche la nostra Società Sportiva, non a caso abbiamo già manifestato al Presidente Caiata la Nostra disponibilità a trovare un accordo economico che possa attenuare gli effetti economici della pandemia. Certi che tutte le Componenti faranno il massimo per fare in modo che il Nostro desiderio si realizzi mandiamo un caloroso abbraccio virtuale a tutti..... Noi siamo potenza!".