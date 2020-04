Spadafora: "In caso di stop limiteremo i danni al mondo del calcio"

Intervenuto ieri sera nella trasmissione "Mi Manda Raitre", il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato del possibile stop dei campionati di calcio e delle conseguenze economiche che questo potrebbe avere:

"Negli ultimi giorni il Comitato Tecnico Scientifico sta incontrando tutte le componenti del mondo del calcio, quindi non solo la FIGC. L'intento è quello di approfondire il protocollo che ci è stato presentato. Se si troverà una sintesi tra le varie esigenze allora si potranno riprendere gli allenamenti e questa sarebbe una notizia positiva nell'ottica della ripartenza del campionato. Se, invece, questa sintesi non si dovesse trovare allora sarà il Governo che decreterà, per ovvi motivi di emergenza sanitaria, la fine del campionato. In questo secondo caso si cercherà, nei limiti del consentito, di limitare i danni al mondo del calcio".