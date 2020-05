Il presidente del Taranto, Massimo Giove, interviene durante la trasmissione Tribuna Centrale su Antenna Sud. La sua, è una dichiarazione d'amore per i Delfini: "Sono felice di fare il presidente del Taranto e continuerò a farlo" evidenziando "finora nessuno ha bussato alla mia porta per rilevare il club ma come ho sempre detto, per il bene del Taranto valuterò solo un eventuale interesse da parte di una multinazionale".

Dopo il quadro mostrato in settimana, riguardante il futuro della squadra sulle questioni allenatore e direttore sportivo, Massimo Giove sottolinea ancora una volta il suo pensiero sulla situazione attuale -di stallo- per quanto riguarda la ripresa o meno del campionato di Serie D. L'altro tema caldo riferisce al ripescaggio a fine emergenza. Il presidente dei rossoblù esprime la sua opinione: "Per poter fare calcio sostenibile, le grosse piazze, quelle con un bacino di utenza di almeno 250mila residenti, dovrebbero disputare campionati professionistici d'ufficio. Il bacino d'utenza deve essere un punto di partenza in vista di eventuali ripescaggi o riforme del mondo del calcio".

Un tema che lega con l'emergenza COVID-19 e che, inevitabilmente considera tutto il sistema calcio italiano. Giove si è espresso cosi: "I protocolli che si vorrebbero attuare per la serie A non ritengo siano sostenibili per le società minori. Il calcio nazionale non ha fondamenta solide e pertanto non può rinunciare ai proventi televisivi".