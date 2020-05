Primo Maggio, Taranto: una "piazza virtuale" per condividere idee

I social network, durante questo periodo di emergenza, risultano essere fedeli amici per ridurre le distanze e avvicinare i contatti affettivi con i nostri cari. Tuttavia, si sono rivelati utili per qualsiasi necessità sostituendo l'idea classica di 'vita sociale' sia per l'informazione che per l'approfondimento. Molti calciatori e allenatori si sono affidati a Instagram oppure hanno intensificato la loro presenza su Twitter. Tuttavia, la nuova era nell'utilizzo dei social investe qualsiasi forma d'arte compresa la musica, protagonista nella giornata del Primo Maggio tarantino. Solitamente, il Primo Maggio nella città di Taranto si riversa nel Parco Archeologico delle Mura Greche. Oggi, a causa dell'emergenza, si svolgerà in una piazza virtuale.

Il comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti insieme ai direttori artistici della manifestazione quali Michele Riondino, Roy Paci e il vincitore del Festival di Sanremo Diodato hanno deciso di sostituire il tradizionale appuntamento dal vivo con un evento streaming. Michele Riondino esprime il suo pensiero alla redazione Ansa: "Taranto è diventata l'emblema di una contraddizione che ci portiamo dietro da anni e che ora coinvolge il mondo intero. Noi tarantini conosciamo bene la contraddizione della scelta tra il diritto alla vita e il diritto al lavoro. Oggi il dramma di Taranto è su scala mondiale".

Taranto non rinuncia alla missione politica e sociale che rappresenta il Primo Maggio su tutto il territorio nazionale. L'alternativa sociale messa in pratica attraverso i social network rappresenta una salvezza, un'opportunità di incontro in altre forme per condividere la propria idea e dialogare sulle questioni del presente e del futuro. Per questo, restando alle parole di Michele Riondino, la pagina facebook (FB @liberiepensanti) e tutti i profili social del comitato (FB e IG @unomaggiotaranto TW @liberiepensanti) diventeranno una piazza virtuale nella quale si alterneranno interventi e tutti i contributi di questa edizione virtuale 2020 sotto la rubrica Voci dei Territori. La giornata si chiuderà con un docufilm Liberi e pensanti-uno maggio Taranto che andrà in onda su La 7 come spin-off di Propaganda Live.