Juve Stabia, Caserta: "Restiamo in attesa. Preoccupato per il futuro"

L'allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati dal mister delle vespe, con particolare attenzione sull'ipotetica ripresa del campionato e sul futuro.

"Sarebbe stato bello ottenere la salvezza sul campo. Se pensiamo al protocollo, sono misure difficile da attuare in Serie A, figuriamoci in B e C. Restiamo in attesa che si decida se continuare o chiuderla qua, chissà quando poi"

Futuro? "Mi preoccupa. Saranno premiate le società che potranno garantire investimenti importanti. Le piccole soffriranno di più, con rischi incalcolabili."