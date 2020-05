Virtus Francavilla, Trocini: "Stagione positiva. Spero di rimanere"

L'allenatore della Virtus Francavilla, Bruno Trocini, si è raccontato in un'intervista alla rivista mensile ufficiale del club biancazzurro. Tanti i temi affrontati dal tecnico calabrese, che ha tracciato inoltre un bilancio su quella che è stata la stagione degli imperiali fino all'interruzione del campionato. Focus poi anche sul proprio futuro, che potrebbe essere ancora in sella alla panchina della Virtus.

Queste alcune delle sue parole:

"Direi che è stata una stagione molto positiva, la più difficile da quando alleno. Mai mi era capitata una serie così lunga e infinita di difficoltà, in primis gli infortuni. È stata una annata difficile e direi che siamo stati tutti bravi: ragazzi, staff tecnico e società, non abbiamo mai perso la testa e abbiamo continuato a lavorare aspettando tempi migliori.

In Serie C credo che difficilmente si possa riprendere a giocare a breve. Riprendere a giocare vuol dire ripartire con la stagione, in questo senso penso che sia complicato ricominciare davvero, così come dare verdetti sportivi.

Futuro? Mi auguro di continuare a togliermi soddisfazioni con questo club. Non è una promessa, ma un augurio: le cose si fanno in due".