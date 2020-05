Coronavirus. Salvemini: "Dal 4 maggio si potrà uscire per 10 motivi"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 2 maggio 2020:

"Partiamo come al solito dal bollettino epidemiologico: 2 nuovi casi in Provincia per un totale di 489 e zero casi positivi a Lecce città che restano fermi a 76. Poi ci sono anche gli attuali positivi che scaturiscono dalla semplice differenza del totale positivi meno guariti e deceduti, attualmente in città sono 41. La situazione come vedere dai numeri conferma un andamento regolare e tranquillo nella nostra comunità, questo grazie a voi che state dimostrando cosa sapete fare e questo da come conseguenza che solo l'11% dei posti di terapia intensiva è attualmente occupato. Ieri il Ministro della Salute ha diffuso una circolare degli indicatori che bisognerà tenere sotto controllo per determinare nuove restrizioni rispetto al decreto che parte il 4 maggio, il primo ad esempio è l'R0 cioè il numero medio di persone che vengono contagiate da un soggetto positivo. In Puglia siamo sotto il dato nazionale. La curva è in discesa, ma è ancora molto lenta e questo ci fa capire che ancora c'è da lavorare per arrivare a zero nuovi contagi. Come dico sempre entriamo adesso in una nuova fase, dobbiamo tenere presente che da lunedì ci sarà molta più gente che si potrà spostare: dobbiamo ricordarci che non siamo immunizzati, non esiste un protocollo di cura e non abbiamo un vaccino, serve la massima responsabilità di ognuno di noi ogni volte che si deciderà di uscire da casa. Cosa dobbiamo garantire? Misure di igiene personale, utilizzo anche di prodotti disinfettanti, rispetto del distanziamento sociale quindi bisognerà stare ad almeno un metro dal proprio interlocutore chiunque esso sia, utilizzo delle mascherine ogni qual volta si entra in luogo chiuso frequentato da più persone(come le attività commerciali) o anche in luogo aperto quando non è garantita la distanza.

Ho preparato una lista dei 10 motivi che ci autorizzano da lunedì a spostarci dalla nostra abitazione:

1. Lavoro, da lunedì riaprono diverse attività lavorative;

2. Salute, da lunedì riprendono anche le visite di controllo, ma anche i laboratori di analisi;

3. Necessità: il caso più semplice è tutte le volte che usciamo per fare acquisti presso attività commerciali che possono stare aperte secondo il decreto, potendo stare aperte esiste la motivazione del cittadino di poterlo raggiungere lì dove non c'è la consegna domiciliare;

4. Visita ai propri congiunti: anche fuori dal comune, ma non al di fuori della regione;

5. Visita dei propri cari che riposano nel cimitero, questo può accadere anche fuori dal proprio comune purché nell'ambito della regione;

6. Raggiungere la seconda casa in forma individuale e solo per manutenzione;

7. Raggiungere i cantieri o i porticcioli per interventi della propria imbarcazione;

8. Uscire da casa per esercitare pesca sportiva muniti di tesserino come prevede l'ordinanza regionale;

9. Uscire da casa per attività motoria o sportiva individuale;

10. Accesso a ville, parchi e giardini lì dove sono aperti. Come vi dicevo a Lecce ancora resteranno chiusi, ma contiamo di farvi avere novità la prossima settimana.

Capite bene che per le forze dell'ordine sarà molto più difficile accertare la veridicità delle dichiarazioni, come già vi ho anticipato da lunedì l'attività di controllo sarà incentrata principalmente, ma non esclusivamente ad evitare situazioni di assembramento sia in luoghi aperti che chiusi. Ieri comunque in una giornata festiva le forze di Polizia hanno fermato 112 persone e per una di esse è stato elevato una sanzione, 33 attività commerciali controllate per verificare che fossero rispettose dell'ordinanza regionale. Il lavoro della Protezione Civile anche ieri ha garantito importanti servizi alla comunità: 111 buoni spesa consegnati, abbiamo provveduto anche a recapitare domiciliarmente a 26 cittadini le mascherine(ne abbiamo distribuite 10.000 totali attraverso le farmacie). Per quanto riguarda i buoni spesa il 6 di maggio si chiude il primo mese e si conclude la prima erogazione, abbiamo raggiunto 4.000 nuclei famigliari e siamo pronti a rifinanziare in automatico tutti coloro che l'hanno ricevuto, attraverso una procedura che stiamo organizzando. Speriamo di poterlo fare al 100%, ma dipende da quanti soldi riusciremo a garantire in questa seconda fase, ma l'importante è che riusciremo ad aiutarvi anche nel mese di maggio. Naturalmente continueremo anche ad assicurare i pacchi alimentari, il mese di maggio dovrà essere vissuto con una novità: il reddito di emergenza, una misura che il governo sta predisponendo come ulteriore sostegno finanziario ai nuclei fragili colpiti dall'emergenza covid. Non esclude il Reddito di cittadinanza e si affianca ad esso, il dettaglio verrà precisato nel decreto e prevede un importo minimo di 400 euro minimo mensili fino ad un massimo di 800 per tre mensilità".