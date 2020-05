Emiliano Olcese: "Promozioni e retrocessioni difficili da determinare"

Emiliano Olcese, esperto attaccante del Taranto, interviene ai microfoni di Canale 85 spiegando attraverso un personalissimo pensiero, il momento difficile legato alla questione riguardante la ripresa del campionato di calcio di Serie D. In questi giorni d'attesa, prima del Consiglio Federale dell'otto maggio -restando alle parole del presidente LND Cosimo Sibilia- diversi presidenti delle società iscritte alla Serie D si esprimono sulle conseguenze che uno stop possa portare con sè e alle misure che verranno adottate nel caso in cui si dovesse ricominciare a correre in campo. Tuttavia, i veri protagonisti sono i calciatori, costretti a non scendere sul rettangolo di gioco da tempo e con stipendi sempre più ridotti. Certamente, la voce dei calciatori dovrà avere una risonanza forte nella scelta che si adotterà.

L'attaccante argentino in forza agli Ionici fa il punto della situazione: "E' un momento delicato, unico, che crea soprattutto tanti problemi ed incertezze, inoltre va modificato il sistema della serie D: i contratti dovrebbero tutelare di più calciatori, allenatori e tesserati in generale. Altrimenti facciamo diventare la D una vera e proprio categoria dilettantistica in modo che non comprenda doppi allenamenti e impegni 6 giorni su 7" . Una giusta sintesi da parte di Olcese e una soluzione che difficilmente prenderà forma anche se non è da escludere una scelta che potrebbe portare a cambiare momentaneamente la struttura della Serie D.

Nel corso dell'intervento, Emiliano Olcese chiude affermando: "Il campionato? Promozioni e retrocessioni sono molto difficili da determinare". Una risposta che giustifica-calendario e classifica alla mano-la situazione al momento dello stop obbligato. Infatti, la punta centrale originario di Capital Federal sottolinea che al momento mancherebbero tra le 8 e le 11 giornate considerando tutti i gironi, mostrando un esempio utile per comprendere il quadro che si potrebbe delineare: "A me è capitato di vincere un campionato anche all'ultima giornata, questo a testimonianza di come non sia facile determinare i verdetti finali". Sull'esperienza ad oggi nella compagine rossoblù, Olcese si mostra in parte soddisfatto evidenziando di aver dato sempre il massimo in campo aspettandosi allo stesso tempo, di poter dare sempre di più rispetto a quello fatto fino ad ora.