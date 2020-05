Vincenzo De Santis: "Ringrazio la famiglia Giove, Taranto merita"

Vincenzo De Santis, ormai ex direttore sportivo del Taranto, interviene ai microfoni di Canale 85 rilasciando parole d'affetto nei confronti della città e del presidente dei rossoblù. Il giovane dirigente bitontino, autore della cavalcata trionfale della Fidelis Andria tra il 2013 e 2015 con il doppio salto dall'Eccellenza ai professionisti, parla della sua esperienza con la società ionica e del rapporto umano con tutti i componenti, in particolare con Massimo Giove.

De Santis evidenzia: "Ringrazio la famiglia Giove, continuerò a stimarla nonostante i rapporti siano finiti" sottolineando "i rapporti umani non verranno rovinati, quelli rimarranno perchè c'è comunque stima reciproca". Professionalità e riconoscimento da parte del dirigente sportivo che si conceda nel migliore dei modi, accettando il passo rivoluzionario da parte del club nel nome di Giove.

Per concludere, due messaggi dal sapore contrastante, gradevoli nel loro insieme. Il primo per i tifosi che non hanno accettato le sue decisione e il secondo per la città: "Un saluto a tutti, anche a quelli che mi hanno contestato, capisco che faccia parte del gioco. Mi dispiace di non aver dato quello che avrei voluto, questa piazza merita palcoscenici migliori".