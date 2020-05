Taranto, per il dopo De Santis: tre nomi nei piani di Massimo Giove

In attesa della decisione che interessa la ripresa o meno del campionato dilettantistico di Serie D, il Taranto inizia a guardare oltre la stagione sospesa per l'emergenza Coronavirus. Dopo le parole dell'ormai ex direttore sportivo Vincenzo De Santis, il presidente Massimo Giove dovrà studiare nei minimi dettagli il Taranto calcio che verrà. In questi giorni, trapelano diversi nomi che potrebbero corrispondere -per esperienza e freschezza- alla figura ricercata dalla società. L'obiettivo è abbastanza ambizioso e proprio per questo sarà importante valutare in base al bagaglio d'esperienza -personale biglietto da visita- e la passione, fattore non da poco, dato che per raggiungere determinati obiettivi si necessita di tanto impegno.

I nomi sono tre: De Liguori, Degli Esposti e Amodio. Vincenzo De Liguori, ex centrocampista rossoblù dal 2001 al 2004 prima e dal 2005 al 2008 dopo -con la parentesi Benevento nella stagione 2004/2005- nel corso di una intervista svolta da Giornalerossoblu.it nel mese di febbraio,dichiara: "Il mio sogno è quello di poter lavorare in una città come Taranto, dove metterei tutta la mia anima pur di cercare di far qualcosa di importante, è una piazza che sento sulla mia pelle. Le emozioni che mi ha regalato la maglia rossoblù, sinceramente me l’hanno regalate poche casacche. Verrei a lavorare a piedi". Una chiamata gradita quella dei Delfini, da parte di De Liguori in virtù delle amicizie e dei trascorsi a Taranto. Il secondo nome è Alessandro Degli Esposti, contrattualizzato dal Pescara fino al 30 giugno e in ultimo Antonio Amodio, giovane e promettente direttore sportivo del Sorrento. Tuttavia, il ds Amodio ai microfoni di TuttocalcioPuglia.com, recentemente ha evidenziato: "Sarebbe da falsi, non dire che farebbe piacere una chiamata del Taranto. E’ una grande piazza, che sta facendo grossi sacrifici per vincere il campionato" sottolineando "Taranto, però, sarebbe una delle poche piazze che mi metterebbe a pensare, ma allo stesso tempo, c’è troppa negatività intorno alla piazza, ed essendo un direttore giovane mi devo guardar bene da questo. Io vorrei fare carriera e arrivare più in alto possibile".

Si lavora per ricostruire uno staff dal principio, considerando che oltre al direttore sportivo Vincenzo De Santis, darà l'addio anche l'attuale tecnico Luigi Panarelli. Allo stato attuale è tutto nelle mani di Massimo Giove, chiamato a disegnare -nel migliore dei modi- il quadro per la prossima e del futuro del Taranto in generale.