Coronavirus. Salvemini: "2 casi a Lecce. Evitare gli assembramenti"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 3 maggio 2020:

Sono reduce da un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica anche per approfondimenti sui provvedimenti della Fase 2. Partiamo come sempre dal bollettino: 497 i casi totali in Provincia quindi +2 che si sono registrati entrambi nella città di Lecce che arriva a quota 78. Sono numeri che non alterano l'andamento lentissimo della propagazione del contagio, la conferma arriva anche dalla percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati che è arrivata al 12%. Da questo momento si apre questa doverosa fase di monitoraggio quotidiana e settimanale che le regioni devono garantire rispetto a diversi numeri soglia.

Secondo disposizioni specifiche le verifiche delle Forze dell'Ordine si concentreranno principalmente e non esclusivamente alla verifica su eventuali assembramenti, la vita sociale può riprendere con accorgimenti estremi e una delle situazioni nelle quali non dobbiamo assolutamente cadere è quella di trovarci in assembramenti in luoghi pubblici o privati. Il nostro comportamento responsabile e la nostra attenzione agevola il lavoro delle Forze di Polizia e alza una naturale barriera a possibili trasmissioni del contagio. E' importante sempre ogni qual volta si esce da casa per gli spostamenti munirsi dell'autocertificazione che vi potrà essere richiesta e dovete esibire, probabilmente ci sarà una diversa valutazione in base alle casistiche: ad esempio se si fa sport oppure se si va a lavoro potrebbe non essere richiesta. Se avete difficoltà a stamparla le forze di polizia sono sempre munite di una loro scorta e potete compilarla al momento. L'attività di servizio del nostro centro della Protezione Civile è sempre attiva per richieste di intervento per consegna di farmaci o spesa se si è anziani o soggetti posti in quarantena obbligatoria. Ieri abbiamo proceduto alla consegna domiciliare in 19 casi per farmaci, 13 spese alimentari e 3 buoni spesa che non eravamo ancora riusciti a consegnare, infine abbiamo risposto a 16 richieste di informazioni. Anche il centro di raccolta alimentare resta attivo per famiglie che hanno urgente bisogno c'è la consegna dei pacchi alimentari.

Altra questione è lo spostamento tra regioni. I passeggeri in treno con destinazione Lecce oggi sono circa 70, considerate che ci sono controlli sia in partenza che all'arrivo anche con l'ausilio degli operatori del 118 per misurazione della febbre, situazione assolutamente sotto controllo. L'aeroporto di Brindisi resta chiuso, chi sta rientrando per far ritorno al proprio domicilio/residenza è sottoposto a quarantena obbligatoria, inoltre c'è da dire che chi viene nella Regione non può più spostarsi se non per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza. Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti su "gomma": all'ex Foro Boario ci saranno i controlli della Polizia Locale, al momento non sono previsti arrivi, mentre dalla giornata di domani ci sarà il primo pullman. Lo dico non per trasferire allarmi di possibili untori, ma solo per essere consapevoli che chi viene in Puglia ha osservato il lockdown come tutti noi, magari chi torna ha perso il lavoro, magari hanno la necessità di assistere i propri genitori, sono tutte persone che vanno rispettate e comunque tutte le istituzioni preposte garantiranno tutti i controlli. Ricordiamoci che il quadro resta di emergenza: il virus è sempre in circolazione, non abbiamo cure certe dal punto di vista scientifico, non è stato ancora individuato un vaccino e perché dei 60 milioni di italiani soltanto una piccola parte può definirsi immunizzata. La situazione di emergenza resta, ma stiamo entrando nella Fase 2 perché non possiamo ignorare il rischio economico e sociale. Stiamo entrando in un terreno inesplorato e ci stiamo assumendo un rischio calcolato, l'obiettivo è non tornare indietro e quindi a rivedere le scelte assunte. E' importantissimo quindi il nostro ruolo e il nostro impegno, dobbiamo proteggere noi stessi e gli altri, tuteliamo la salute pubblica e consentiamo al Paese di poter andare avanti.

A partire da oggi dobbiamo tenere presente due date: il 18 maggio e il 1° giugno, in questi 14 giorni sarà fondamentale tenere sotto controllo l'R0. Oggi la media è dello 0,13 e la Puglia è in quella soglia ed è fondamentale tenere questa soglia sotto l'1 e se la superiamo scatta l'allerta, mentre se andiamo oltre l'1,3 vuol dire che andiamo in una situazione di emergenza assoluta. Dobbiamo evitare che l'andamento dei contagi costringa le persone a doversi nuovamente rivolgere al nostro sistema ospedaliero mettendolo nuovamente sotto pressione, il nostro impegno a far bene servirà a non ripetere quelle scene devastanti di operatori sanitari provati da turni insostenibili, non vogliamo vedere le immagini delle bare portate via dall'esercito, quindi è importante fare la nostra parte.

E' evidente che oggi in città c'è più gente in giro, ne eravamo consapevoli, non dobbiamo allarmarci o creare paure. Lì dove vediamo coppie camminare mano nella mano dobbiamo pensare che non sono un pericolo, lì dove ci sono assembramenti, invece, dobbiamo intervenire immediatamente. Vi ricordo che per entrare nei luoghi chiusi è obbligatoria la mascherina, invito anche i commercianti a ricordare a tutti i clienti l'obbligatorietà della stessa. L'ultima cosa che volevo precisare è che mi sono domandato se fosse utile confermare il nostro incontro quotidiano, ho deciso che continueremo a vederci ogni giorno perché non vorrei che si innescasse l'idea che tutto è tornato alla normalità, dobbiamo essere consapevoli che siamo in emergenza e che servirà tutto il nostro impegno, quindi avverto la responsabilità e la necessità di condividere con tutti voi i dati dell'andamento dell'epidemia.