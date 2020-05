UEFA, Ceferin: "Presto tornerà il vecchio caro calcio"

In un'esclusiva per il portale sloveno Nova.rs, il presidente UEFA Alexander Ceferin, è tornato a parlare della situazione attuale del mondo del calcio e della lotta al coronavirus:

"L’umanità sconfiggerà il Covid-19. Abbiamo visto quanto è sensibile e vulnerabile il nostro mondo se una tale situazione è riuscita a destabilizzarlo completamente. Il calcio è fatto di energia positiva e, fino al suo ritorno, la gente non avrà la percezione che la situazione sia di nuovo normale. Il calcio cambierà, ma si tratterà di un cambiamento temporaneo. Questo gioco in passato è già sopravvissuto sia a epidemie sia a guerre e vedrete che presto tornerà a essere il vecchio caro calcio di sempre".

Poi, spazio alle valutazioni sulla effettiva ripresa e sulle decisioni governative: "A tutti piacerebbe rivedere le partite il prima possibile, ma ciò dipende dalle decisioni delle autorità politiche delle singole nazioni. Quando queste daranno il via libera, siccome si tratta di professionisti, i calciatori torneranno in campo relativamente in fretta".