Intervista a Miguel Romeo: "Il calcio è sacrificio e tanta passione"

Miguel Romeo, centrocampista del Ginosa, intervistato da IamCalcio Taranto, affronta diverse tematiche riguardanti il calcio dilettantistico e professionistico con uno sguardo attento al passato e al presente, considerando la sua carriera internazionale. Nel corso dell'intervista, l'esperto centrocampista argentino ha messo in luce spunti interessanti per il calcio giovanile a Ginosa, esponendo il suo concetto di calcio. Tuttavia, la situazione d'emergenza Covid-19 è stata toccata nel corso dell'intervento con il classe 87' di Buenos Aires che ha spiegato la sua giornata tipo. La visione del calcio di Miguel Romeo, sia in campo che fuori, è molto importante per comprendere come valori quali sacrificio, umiltà e responsabilità risultano evidenti con il tempo. Un credo che dalle parole di Miguel risulta essere una filosofia e allo stesso tempo stile di vita del calciatore modello che si adatta bene sia al calcio professionistico che dilettantistico, da inculcare nei giovani calciatori.

Miguel, giochi nel Ginosa ormai da tre anni. Quali differenze ha notato tra le realtà del calcio internazionale, vissuto con le casacche del Caledonia AIA, Central FC, Saint Ann Rangers del Trinidad e Tobago dove addirittura ha giocato nella CONCACAF Champions League e locali come quella ginosina?

"La differenza principale è innanzitutto nell'avere un contratto sotto mano. Nel calcio dilettantistico molti giocatori si ritrovano a dover svolgere diversi lavori e questo cambia tutto. Cambiano le logiche del calcio e della concezione di questo sport. Nel corso della mia carriera ho capito tantissimo della cultura calcistica, sotto questo aspetto. Ho sempre inteso il calcio come un lavoro, in cui si fanno sacrifici per raggiungere determinati livelli. Non ho mai raggiunto vette altissime nel calcio però sono soddisfatto del percorso che ho fatto in questi anni, perchè ho dato seguito alle mie passioni. Per il calciatore nel mondo dilettantistico ho massimo rispetto: fare sacrifici durante il giorno e arrivare in tempo per allenarsi e giocare. Non è facile, massimo rispetto".

Hai allenato anche i ragazzi, gli Allievi del Ginosa da secondo allenatore. Quale è la tua idea del calcio giovanile a Ginosa e nel territorio tarantino in generale, in base anche al tuo modo di vedere il calcio? E soprattutto quali sono i valori universali che hai scelto per dialogare con i ragazzi?

"Convincere il ragazzo a giocare a calcio in queste realtà è sempre più difficile ma non impossibile. Bisogna comprendere innanzitutto le aspirazione del ragazzo che si approccia al calcio considerato come fonte essenziale nell'educazione del calciatore, aldilà del futuro che intende intraprendere. Certamente, in passato il calcio il calciatore credeva nel sacrificio per arrivare a determinati livelli, adesso osserviamo i grandi calciatori della Serie A, senza comprendere che alla base di tutto ci sono sacrifici, umiltà e soprattutto fame. Quest'ultima è fondamentale per intraprendere la propria squadra, nel migliore dei modi. Un elemento essenziale che aggiungerei è la passione. Credere in quello che si fa, avere fame, responsabilità in campo e fuori, approcciarsi con umiltà ai consigli di una persona più esperta e agire con il fuoco della passione credo che siano le basi da cui partire".

Un consiglio che cerca di dare sempre ai giovani calciatori?

"Sento di trasmettere ai ragazzi il valore dell'educazione. Un principio fondamentale per vivere serenamente la propria carriera nel calcio e nella vita in generale. L'educazione e il rispetto. Quando terminiamo l'allenamento dico sempre ai ragazzi di piegare le casacche e inserirle nell'ordine iniziale, cosi per gli attrezzi da allenamento. Penso sia fondamentale l'esempio con l'azione propria. Soltanto in un secondo momento bisogna mostrare la parte relativa al gioco: movimenti, posizioni e gestione della palla. Tutto questo è importante se si crede in quello che si fa. Sento di dire ciò perchè nella mia umile carriera ho imparato tantissimo. Come prima cosa la puntualità associata al sacrificio: a 16 anni prendevo i mezzi per allenarmi, viaggiando anche un'ora e mezza per giungere nei centri sportivi".

In una situazione d'emergenza come quella che viviamo attualmente, quale è la tua opinione in merito. Alla luce del fatto che nel calcio dilettantistico regna l'incertezza per quanto riguarda la ripartenza del campionato?

"Ho parlato con la società e i tamponi costano tantissimo. Al momento penso che solo la Serie A può permettersi di fare tamponi e riprendere il calcio giocato. Il numero di persone nel calcio è elevato tra staff e calciatori. Per questo motivo sarà complicato far ripartire tutta la macchina del calcio. Attendiamo risposte e soluzioni adeguate per ritornare in campo nel migliore dei modi".

I giorni di quarantena ormai sono tantissimi. Come gestisci la giornata per mantenere la forma giusta?

"Per fortuna ho recuperato alcuni attrezzi per allenarmi in casa. Al mattino inizio il programma di allenamento e per il resto cerco di sentire compagni di squadra e allenatore in qualche modo. Per i ragazzi ci sentiamo spesso con video-lezioni per movimenti e consigli d'allenamento. Una cosa è certa: se dovessimo ritornare a giocare sarà dura ritrovare i novanta minuti nelle gambe".