Coronavirus. Benevento. Aggiornamento "San Pio": scendono i ricoverati

Scende a 14, dalle 15 degli scorsi, il numero di persone affette da covid-19 ricoverate al San Pio di Benevento: il dato è fornito dall'azienda ospedaliera beneventana con il bollettino delle ore 12. Il decremento è dovuto a due pazienti dimessi in mattinata "compensati" in parte da un nuovo ricovero

Resta uno solo il paziente ricoverato in terapia intensiva, 4 sono in pneumologia/sub intensiva, 7 nel reparto malattie infettive e 2 in quello di medicina interna.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 24. Undici di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 22 su complessivi 236 ricoverati (sospetti 157 e accertati 79) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 79 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.