Coronavirus. Benevento. In panchina una persona per volta: le regole

A partire da oggi, 5 maggio 2020, e fino al 17 maggio 2020 compreso, sulle panchine dell'intero territorio cittadino potrà prendere posto una sola persona per volta, oppure un minore o una persona non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore. A stabilirlo è l’ordinanza n. 41313/2020.

Inoltre, è interdetto l'accesso e l'uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini negli spazi aperti; sono vietati gli assembramenti e conseguentemente i pic-nic e giochi di gruppo negli spazi aperti; va osservato il distanziamento nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che si tratti di un minore o di una persona non autosufficiente e del rispettivo accompagnatore negli spazi aperti.

Infine, è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.