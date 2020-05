Serie B. Prorogata fino al 17 maggio la sospensione delle competizioni

La Serie B resta ancora in attesa, così come tutte le altre leghe che compongono l'universo calcistico italiano, di sapere se, come e quando si ritornerà in campo per completare il campionato 2019/20. In attesa di una decisione in merito, arriva il C.U. n. 128 di quest'oggi della Lega cadetta che annuncia la proroga della sospensione delle competizioni fino al prossimo 17 maggio. Questo lo stralcio del comunicato:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B [...] dispone la sospensione di tutte le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti SerieB (ovvero, Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020) in programma nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M.del 26 aprile 2020 nonché dal C.U. FIGC n. 193/A del 4 maggio 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse.