Milan e Toro, via alle visite. Il Bologna torna ad allenarsi

Stiamo ripartendo e, che piaccia o meno a qualcuno, il Calcio prova a reagire. Al Milan sono iniziati i controlli medici in vista della ripresa degli allenamenti, che in un primo momento si svolgeranno in forma individuale. Ancora fermi all'estero Kessie ed Ibrahimovic, che dovrebbero rientrare in Italia nei prossimi giorni (gli allenamenti dei Rossoneri ripartiranno entro venerdì).

Anche il Torino è pronto a tornare, facendo presentare i propri giocatori al Centro di Medicina dello Sport all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino. Da venerdì, per i giocatori granata sarà possibile allenarsi al centro Filadelfia. Per ogni campo sarà possibile lavorare con tre giocatori contemporaneamente, al massimo.

Nel frattempo il Bologna di Mihajolovic (rientrato in città) ha ripreso oggi gli allenamenti al centro tecnico di Casteldebole.